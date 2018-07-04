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4 TEMMUZ 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yemen'den Suudi Arabistan'a yine roket atıldı: Bir çocuk yaralandı

04 Temmuz 2018, Çarşamba 01:25
Yemen topraklarından fırlatılan roketin Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesine düşmesi sonucu bir çocuğun yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre, ülkenin güneyindeki Cazan Sivil Savunma Sözcüsü Yahya el-Kahtani, Yemen'den ateşlenen Katyuşa tipi bir roketin Cazan'daki Mahule bölgesine düşmesi sonucu 5 yaşındaki bir çocuğun yaralandığını belirtti.

Çocuğun hastaneye kaldırıldığı aktarılırken, hayati tehlikesi olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

Husilerin Suudi Arabistan'a attığı 150'den fazla füzenin çoğu havada imha edilirken, bazı füzeler ülkenin güney bölgelerine düştü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de yönetime silah zoruyla el koymaya çalışan Husilere karşı 26 Mart 2015'ten bu yana askeri operasyon düzenliyor.

AA

Etiketler: yemen, suudi arabistan, roket
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