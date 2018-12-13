Yemen hükümeti Hudeyde kenti konusunda geri adım atmıyor

İsveç'teki görüşmelerde Yemen hükümetini temsil eden heyet, Husilerin Hudeyde'den çekilmesinin ardından kentin kontrolünün hükümete bırakılmasında ısrarcı olduğunu belirtti.

Hükümeti temsil eden heyette bulunan Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin müsteşarı Muhammed el-Amiri, yaptığı açıklamada heyetin, Husilerin Hudeyde kenti ve limanından çekilmeyi kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, hükümetin şehrin İçişleri Bakanlığının, limanın ise Ulaştırma Bakanlığının kontrolüne bırakılmasını şart koştuğunu aktardı.

Mayınlar konusunda Amiri, Husilerin kentte ve çevresinde döşediği mayınların haritasını teslim etmesini istediklerini kaydetti.

Amiri, ayrıca gümrük ve mali gelirlerin Yemen hükümetinin kontrolünde olması gerektiğini, emniyetin ve yerel idarelerin, İçişleri Bakanlığı ile Yerel Yönetimler kanunlarına uyması gerektiğini belirterek, "Husiler bunu kabul etmedi. Onlar, 2014'te kenti ele geçirmelerinin akabinde oluşturdukları yerel idarelerde herhangi bir değişiklik olmaksızın prosedür icabı çekilmek istiyorlar." dedi.

Yemen hükümetinin ise bu duruma karşı çıktığını ifade eden Amiri, Husilerin tüm kentlerden çekilmesini öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu yöndeki kararının açık olduğuna dikkati çekti.