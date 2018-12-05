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5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yemen hükümeti İsveç müzakerelerinde güven tesisi için kararlı

05 Aralık 2018, Çarşamba 20:00
Yemen hükümeti, İsveç'te düzenlenecek Yemen barış müzakerelerinde güven tesis etmek için olumlu adımlar atmada kararlı olduklarını belirtti.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, hükümetin müzakere heyeti İsveç'e hareket etmeden önce heyetin başkanı Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Tutuklu Anneleri Derneği Ummu es-Selam el-Hac ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Yemani, hükümetin, İsveç müzakerelerinde güven tesis etmek için olumlu adımlar atmakta kararlı olduğunu ifade etti.

Yemani, anlaşma ve tüm esirlerin, alıkoyulanların, kaçırılanların, zorla kaybedilenlerin serbest bırakılması aracılığıyla ilerleme kaydedileceğini savundu.

Tutuklu Anneleri Derneği Ummu es-Selam el-Hac, Yemenli kadınların ve tutuklu annelerinin seslerini ve ıstırabını yansıtan bir sunum yaptı. Hac, Husilerin uluslararası normlara ve kanunlara aykırı olarak halen keyfi

Yemen müzakereleri

Husilerin tüm çabalara rağmen katılımının sağlanamadığı İsviçre'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de başlayan Yemen konulu istişare toplantıları 8 Eylül'de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

İsveç'teki BM barış müzakerelerinde Husileri temsil edecek heyette yer alan Hamid Asım ise bugün yaptığı açıklamada, herhangi bir değişiklik olmazsa diyalog görüşmelerinin 6 Aralık Perşembe günü İsveç'in başkenti Stockholm'de başlayacağını söylemişti.

Yemen hükümeti de yaklaşık iki hafta önce, ülkedeki krize siyasi çözüm bulunması için İsveç'te yapılması planlanan müzakerelere katılacağını duyurmuştu.

BM yetkilileri dün Yemen müzakereleri öncesi taraflar arasında güven inşa edilmesi için yaralı 50 Husiyi Umman'a gönderirken, BM tarafından desteklenen esir takası anlaşmasının Husilerin ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Yemen hükümeti tarafından da imzalandığı açıklanmıştı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yaralı Husilerin tahliye işlemi, eylül ayı başındaki müzakereleri aksatan nedenlerden biriydi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yaralıların tahliyesi konusunu kabul etmemesi üzerine Husiler, Cenevre'deki görüşmelere katılmayı reddetmişti.

Müzakerelere hazırlık kapsamında BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, dün, İsveç'teki müzakerelere katılacak Husi heyete eşlik etmek üzere Yemen'in başkenti Sana'ya gelmişti. 

AA

Etiketler: Yemen
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