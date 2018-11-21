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22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Yemen için herkes seferber olmalı

21 Kasım 2018, Çarşamba 23:21
Uluslararası Yemen Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği (YARD) Başkanı Hamid Ziyad, ‘’Herkes Yemen için elinden geleni yapmalıdır.’’ dedi.

“2. Uluslararası Yemen İnsani Yardım Konferansı”nda, Yemen’deki savaş, sonuçları ve planlanan insanî yardımlar ele alındı. Uluslararası Yemen Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği (YARD) Başkanı Hamid Ziyad, Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde düzenlenen konferansta, etkinliğin Yemen sorununun çözümü noktasında oldukça önemli bir başlangıç olduğunu söyledi. Yasin Aktay’ın teşvikiyle düzenlenen konferansa 180 STK’nın katıldığı bilgisini paylaşan Ziyad,  “Tüm bu yardım kuruluşları, Yemen sorununu konuşmak, çözüm yolları aramak ve Yemen’e yapılacak acil yardımları toplamak üzere bir araya geldi. Hepsi burada tek bir hedef, yani Yemen için bulunuyor. Allah’tan bu konferansın başarı ile tamamlanmasını diliyoruz. Umudum o ki, buradan mesajımızı tüm dünyaya aktarabiliriz. Herkes Yemen için elinden geleni yapmalıdır. Bu parayla olur, medya aracılığıyla olur. Böylece sesimizi dünyaya duyurarak uluslararası kamuoyunun dikkatini Yemen dramına çekebiliriz.’’ dedi.

85 bin çocuk yetersiz beslenmeden öldü

İngiliz yardım kuruluşu Çocukları Kurtarın Vakfı’nın (Save the Children) Birleşmiş Milletler’in (BM) 5 yaşından küçük ve tedavi edilmeyen “aşırı akut yetersiz beslenme” mağduru çocukların ölüm oranlarına dayanarak hazırladığı raporda, Yemen’de Nisan 2015 ile Ekim 2018 arasında 84 bin 700 çocuğun akut yetersiz beslenmeden ölmüş olabileceği hesap edildi.  Raporda, rakamın, İngiltere’nin ikinci en büyük kenti Birmingham’da yaşayan 5 yaşından küçük çocukların nüfusuna denk geldiğine işaret edilerek, ablukanın daha fazla insanı kıtlık riskiyle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi.  Vakıf, Yemen’e ithal edilen gıdanın yüzde 90’ının vardığı liman kenti Hudeyde çevresinde süren ağır çatışmaların durumu daha da kötüleştirdiğini, limanda aylık ithalatta 55 bin tonun üzerinde düşüş yaşandığını, bu miktarın 2,2 milyonu çocuk 4,4 milyon kişinin ihtiyaçlarını karşılayabileceğini vurguladı.

“Açı besle ıztırabını gider’’

Arap Derneği Başkanı Metin Turan ise konferans kapsamında STK’lar aracılığı ile “Yemen’e 1 milyon yardım” kampanyasının başlatıldığını söyledi.

Kampanyanın, “Açı besle ızdırabını gider’’ sloganıyla düzenlendiğini belirten Turan, ‘’Yemen nüfusunun yüzde 75’inden fazlasının yaşam koşulları her geçen gün felaket boyutlarına varıyor. Açlık, salgın hastalıklar, yeteriz temiz suyun olmayışı gibi temel yaşam gereksinimlerinden yoksun olan Yemen’e katkı sağlamak amacıyla bu konferansı düzenledik. Bu konferans sonrasında yapılacak çalışmalarla, Yemen’de açlık ve diğer nedenlerden dolayı hayatını sürdüremeyen çocuklara, insanlara katkı sağlamayı hedefliyoruz.’’ diye konuştu.

AA

Etiketler: yemen
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