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6 TEMMUZ 2018 CUMA - YIL: 49

Yemen'in güneyinde çatışmalar devam ediyor: 17 Husi daha öldü

06 Temmuz 2018, Cuma 00:19
Yemen'in güneyindeki Ed-Dali ilinde ordu güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 17 militanın öldüğü, 8'inin yaralandığı bildirildi.

Yemen ordusuna bağlı "26sepnews" haber sitesinin askeri bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Dali ilinin kuzeyindeki Meris cephesinin batısında yer alan Ramme köyü ile Nasa ve Mermak dağlarında Husiler ile ordu güçleri arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

Çatışmalarda, 17 Husi militanı öldü, 8'i yaralandı.

Yemen hükümeti Dali ilinde 7 ilçenin kontrolünü elinde bulundururken, Demt ve Cuben ilçelerini Husiler kontrol ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

AA

Etiketler: yemen, husiler, çatışma, iç savaş
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