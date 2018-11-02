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2 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Yemen'in minik 'Emel'inden acı haber geldi...

02 Kasım 2018, Cuma 14:43
New York Times gazetesinde geçen hafta fotoğrafı yayınlandıktan sonra sosyal medyada gündem olan ve yardım çağrıları yapılan Emel'in bedeni, savaşın acı yükünü daha fazla taşıyamadı.

Yemen ölüyor dünya seyrediyor

İç savaşın sürdüğü Yemen'de, açlığa bağlı sağlık durumunun kötüleşmesi sebebiyle kaldırıldığı hastanede zayıf düşmüş fotoğrafı yayılan 7 yaşındaki Emel Hüseyin vefat etti.

New York Times gazetesinde geçen hafta fotoğrafı yayınlandıktan sonra sosyal medyada gündem olan ve yardım çağrıları yapılan Emel'in bedeni, savaşın acı yükünü daha fazla taşıyamadı.

Emel'in ailesi dün küçük kızın ülkenin kuzey kesimindeki bir sığınmacı kampında vefat ettiğini duyurdu.

New York Times'a konuşan anne Meryem, kızının vefat ettiğini belirterek, "Kalbim parçalandı. Emel, daima gülümserdi." ifadelerini kullandı. Meryem, Emel'in vefatından sonra diğer çocukları için de endişelendiğini dile getirdi.

Gazetenin geçen hafta Yemen'in kuzeyindeki bir hastanede çok zayıf düşmüş bir şekilde yattığı fotoğrafını yayınlaması üzerine, fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış, Emel için yardım çağrılarında bulunulmuştu.

Yemen'de 4 yıldır devam eden iç savaş ülkeyi insani bir krizin eşiğine getirmiş durumda. Birleşmiş Milletler (BM), ülkede 400 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) verilerine göre Yemen'de 2,2 milyon çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşarken, bu çocuklardan 5 yaşın altındaki 400 bini ise acilen yardım edilmezse ölüm riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

"Yemen dünyanın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya"

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel, 16 Ekim'de BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Yemen'in dünyanın en büyük açlık kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Verhoosel, ülkede yaklaşık 18 milyon insanın bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmeden yaşadığını, 8 milyon kişinin de kıtlığın eşiğine geldiğini ifade etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

AA

Etiketler: yemen, emel, iç savaş, açlık, lıtlık
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