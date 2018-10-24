Yemen kıtlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, “Yemen’i tamamen saran büyük bir kıtlık tehlikesi var’’ dedi.

Yemen ölüyor dünya seyrediyor Lowcock, BM Güvenlik Konseyi’ni Yemen’de her geçen gün kötüye giden insani duruma ilişkin bilgilendirdi. Ülkede kıtlığa karşı verilen mücadelenin kaybedildiğini söyleyen Lowcock, ‘’Yemen’i tamamen saran büyük bir kıtlık tehlikesi var’’ ifadesini kullandı. Yemen’de 14 milyon kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu belirten Lowcock, acil insani ateşkes çağrısında bulundu. Yemen’de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi öldü.

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