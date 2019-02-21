Yemen ölüm döşeğinde

Savaş dolayısıyla insanÎ krizin yaşandığı Yemen’e yardım için fonlar tükenmek üzere.

Birleşmiş Milletler’den (BM) Yemen’e yapılan insanî yardımların finansmanı konusunda uyarı geldi. BM İnsanî Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, iç savaşla boğuşan Yemenlilere insanî yardım sağlayan kuruluşların maddî kaynaklarının altı hafta içerisinde tükeneceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bilgi veren Lowcock, “Yeterli kaynak sağlanmazsa, yardım operasyou insanların her zamankinden daha çok yardıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde duracak” diye konuştu. Finansman konusunun yardım operasyonu karşısındaki en büyük engel olduğunu vurgulayan Lowcock, yardımı Yemenlilere ulaştırmada yaşanan operasyonel güçlükleri “iç karartıcı” ancak “yönetilebilir” olarak nitelendirdi. BM Yardım Koordinatörü, Yemen’de para biriminin değer kaybı sonucu artan gıda fiyatlarının ülkedeki insani krizi derinleştirdiğine de dikkat çekti.

4 milyar dolara ihtiyaç var

Hazırlanan müdahale planına göre Yemen’de hayat kurtaran yardım faaliyetlerinin sürdürülmesi için 4 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 26 Şubat’ta Cenevre’de Yemen için insanî yardım konferası düzenleyecek. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, haftasonu varılan uzlaşma çerçevesinde Yemen’de savaşan tarafların insanî yardımların taşınması için kilit öneme sahip limanlardan çekilmesini istedi. Taraflar, BM’nin liderliğinde yürütülen barış müzakereleri sırasında limanlardan çekilmenin ilk aşaması konusunda anlaşmıştı. Anlaşma çerçevesinde önce Salif ve Ras İsa limanlarından çekilme gerçekleştirilecek. Daha sonra Husilerin kontrolündeki Hudeyde limanı boşaltılacak.