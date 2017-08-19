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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Yemen ölüm kıskacında

19 Ağustos 2017, Cumartesi
BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, Başşehir Sana’daki otoritelerin insani yardımları engellediğini, yardım görevlilerine giriş izni vermediğini belirterek bu durumdan endişe duyulduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsanî Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, Başkent Sana’daki otoritelerin insani yardımları engellediğini, yardım görevlilerine giriş izni vermediğini belirterek bu durumdan endişe duyulduğunu bildirdi.

McGoldrick, yaptığı yazılı açıklamada, insanî yardım çalışanlarının girişinin aylardır Husilerin kontrolündeki Sana’da otoritelerce engellendiğini belirtti. Otoritelerin yardımları kendi istedikleri gruplar aracılığıyla dağıttırmak istedikleri, yardım araçlarını gasbettikleri ve kendi istedikleri bölgelere dağıttıklarını ifade eden McGoldrick, yardım görevlilerine giriş izni verilmemesini de eleştirdi. Yemen’de en temel hizmetlerin bile durma noktasına geldiğini vurgulayan McGoldrick, yardım ajanslarının engellenmesinin bu durumu daha da kötüleştirdiğine değindi. McGoldrick, ülkede kolera krizinin yanı sıra 7 milyondan fazla kişinin kıtlık sınırında olduğunu da hatırlatarak bu kişilerin hayatlarını sürdürebilmek için uluslararası yardıma ihtiyaç duyduğunu aktardı.Yemen’de çatışan taraflara ülkedeki insani duruma ilişkin uyarılarda bulunan McGoldrick, tüm bölgelere insani giriş izni verilmesi çağrısı yaptı. 

KOLERA SALGINI TEHDİDİ

Öte yandan BM Nüfus Fonundan (UNFPA) yapılan açıklamada da kolera salgının Yemen’de yeterli beslenemeyen 1,1 milyon hamilenin hayatını tehlikeye attığı bildirildi. Hamile ve emziren kadınların yetersiz beslenmenin risklerine daha duyarlı olduğu kaydedilen açıklamada, bu durumun ölümcül riskleri arttırdığı vurgulandı. 

ÇOCUK ÖLÜMLERİNDEN SUUDİ KOALİSYON SORUMLU

BM’nin taslak raporunda ise Yemen’de devam eden iç savaşta geçen yıl çocuk ölümlerinin yüzde 51’inden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sorumlu olduğu iddia edildi. BM’nin “Çocuklar ve Silâhlı Çatışmalar” ile ilgili taslak raporunda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 680’den fazla çocuğun ölümü ve yaralanmasına sebep olmakla suçlandı. Yemen’de koalisyon güçlerince düzenlenen hava saldırılarında en az 349 çocuğun öldüğü, 333’ünün ise yaralandığı belirtilen taslak raporda, hastanelere ve okullara yönelik saldırıların dörtte üçünün yine koalisyon güçlerince gerçekleştirildiği ifade edildi.

AA

Etiketler: yemen
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