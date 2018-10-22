Yemen ölüyor dünya seyrediyor

Yıllardır savaşın pençesinde olan Yemen’de şimdi de gıda fiyatları can yakıyor. Uluslar arası kuruluşlar nüfusun neredeyse yarısının açlığın eşiğinde olduğuna dikkat çekiyor.

BOMBALAR, ENFLASYON VE AÇLIK YAN YANA

2004 yılından bu yana devam eden iç savaş son üç yılda tamamen bir vekâlet savaşına dönüştü. Savaşın başlamasından bu yana koalisyon güçleri Husilere 17 bin hava saldırısı düzenledi. Eylül ayında yapılması planlanan barış görüşmeleri gerçekleşmedi. Şimdi bombalamalar devam ederken ve fiyatlar hızla artarken ülke “yüzyılın en ölümcül açlık krizi” ile karşı karşıya.

ON BİNLERCE AİLE ARTIK BESLENEMİYOR

Yemen’in 30 milyona yakın nüfusunun 8,5 milyonunun gıdası Birleşmiş Milletler gıda programı tarafından sağlanıyor. BM Yemen koordinatörü Lisa Grande yaptığı açıklamada “Birkaç hafta önce yiyecek satın almakta zorlanan on binlerce aile artık kendini besleyemiyor” dedi. Grande Yemen’de yüzbinler hatta milyonlarca kişinin hayatta kalmasının tehlikede olduğunu söylüyor.

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Yemen ölüyor dünya seyirci

Yıllardır savaşın pençesinde olan Yemen’de şimdi de gıda fiyatları can yakıyor. Uluslar arası kuruluşlar nüfusun neredeyse yarısının açlığın eşiğinde olduğuna dikkat çekiyor.

2004 yılından bu yana devam eden iç savaş son üç yılda tamamen bir vekâlet savaşına dönüştü. Savaşın başlamasından bu yana koalisyon güçleri Husilere 17 bin hava saldırısı düzenledi. Eylül ayında yapılması planlanan barış görüşmeleri gerçekleşmedi. Şimdi bombalamalar devam ederken ve fiyatlar hızla artarken ülke “yüzyılın en ölümcül açlık krizi” ile karşı karşıya. Yemen’in 30 milyona yakın nüfusunun 8,5 milyonunun gıdası Birleşmiş Milletler (BM) gıda programı tarafından sağlanıyor. BM Yemen koordinatörü Lisa Grande yaptığı açıklamada “Birkaç hafta önce yiyecek satın almakta zorlanan on binlerce aile artık kendini besleyemiyor” dedi. Grande Yemen’de yüzbinler hatta milyonlarca kişinin hayatta kalmasının tehlikede olduğunu söylüyor.

Saldırılarda 15 binden fazla sivil öldü

Yemen’de Suudi Arabistan’ın saldırıları sonucu 15 binden fazla sivil vefat etti, 23 binden fazla sivil yaralandı. Suudi önderliğindeki saldırıların ilk sonucu, 3 bin 527’si çocuk, 2 bin 227’si kadın olmak üzere 15 bin 185’den fazla sivil ölümü; ilâç, tıbbî malzeme ve tedavi sıkıntısı yașayan 3 bin 526’si çocuk 2 bin 587’si kadın en az 23 bin 822 yaralı sivil. 2014 yılında Yemen’in başşehri Sana’da kurulan “Haklar ve Kalkınma için Hukuk Merkezi (Legal Center)”, ilâç ve tıbbî hizmet sıkıntıntısı sebebiyle ölen yaralı, hasta ve çocuk sayısının yaklaşık 160 bin olduğunu bildirdi.

Legal Center’in açıkladığı rapora göre Suudi askerî saldırısının 2 bin 100 civarında Yemenlinin koleradan ölmesine sebep olduğunu belirtti. Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen nüfusunun 5’te ikisinin yaklaşık 12 milyon şiddetlenen savaş ve derinleşen ekonomik kriz sebebiyle önümüzdeki aylarda 100 yıldan bu yana yașanacak olan en korkunç kıtlıkla karşı karşıya kalacağını açıkladı.