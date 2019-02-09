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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Yemenliler aç kaldı

09 Şubat 2019, Cumartesi 20:46
Save The Children Yemen Direktörü Tamer Kirolos: “Nüfusu 29 milyon olan Yemen’de geçen yıl 22 milyon insan yardıma muhtaçtı. 2019’da bu sayının daha da yükselmesini bekliyoruz.”

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Save The Children’ın Yemen Direktörü Tamer Kirolos, uluslararası toplumun yardımlarının artarak devam etmesinin, Yemen’i en azından açlıktan korumak için kritik bir önem taşıdığını söyledi. Save The Children’ın Londra’daki merkezinde, Yemen’deki insani krizle ilgili basın toplantısı düzenleyen Kirolos, soruları cevapladı. Yemen’de krizin baş gösterdiği tarihten bu yana bombardımanlarda vefat eden on binlerce çocuğun yanı sıra  yaklaşık 85 bin çocuğun da gıda, ilâç ve sağlık hizmeti gibi temel ihtiyaçları karşılanmadığı için vefat ettiğini söyledi. Kirolos, “Çocuklar ölüyor ve ülkedeki durum da hiç iyiye gitmiyor. Bu bizi kaygılandırıyor, çünkü sayılar her geçen gün artacak. Nüfusu 29 milyon olan Yemen’de geçen yıl 22 milyon insan yardıma muhtaçtı. Bunların da yaklaşık yarısı, kritik bir biçimde yardıma muhtaç durumdaydı. 2019’da bu sayıların daha da yükselmesini bekliyoruz.” diye konuştu. Kirolos, “Yemen, dünyadaki en kötü insanî kriz ve bir şekilde daha da kötüye gidiyor” dedi.

Yemen’deki durum 

Uzun süredir siyasî istikrarsızlığın yaşandığı Yemen’de, meşrû yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başşehir Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok şehri, meşrû ordu ile Husiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten beri Yemen hükümetine destek veriyor. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insanî kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilâç ve tıbbî malzemelerdeki eksiklikler gibi sebeplerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

AA

Etiketler: Yemen, insanlık, çocuk
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