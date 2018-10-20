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20 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Yemenliler yaprak yiyor...

20 Ekim 2018, Cumartesi 01:00
Yemen'de 4 yıldır süren iç savaş sebebiyle halk büyük sıkıntılarla karşı karşıya ve kapsamlı ve sistemli tedbirler alınmazsa çok daha zor günler zaten zor günler geçiren Yemenlileri bekliyor.

UNICEF: Yemen'deki 2,2 milyon çocuk acil yardım bekliyor

İngiliz Sky News haber kanalının yayınladığı görüntüler, Yemenlilerin gıda bulamadıkları için yaprak yiyerek hayatta kalmaya çalıştıklarını gözler önüne serdi.

Ülkenin kuzeyindeki Aslam bölgesinde kaydedilen görüntülerde, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan bir grup Yemenli yaşadıkları zorlukları anlattı.

Kendilerine kimsenin yardım etmediğini ifade eden Yemenliler, hayatta kalabilmek için ağaçlardaki yaprakları kaynatıp yemek ve çocuklarına yedirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Görüntülerde, yaprak yiyen çocuklar ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan doku kaybı nedeniyle vücudu deforme olmuş bir adam yer alıyor.

Sky News muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yemenli çocuk doktoru Fatum Muhammed El Maktari, "Dünyanın bu savaşı durdurmasını istiyorum. En azından Yemen halkına gıda yardımı sağlanmalı. Bu yapılmazsa Yemen halkı diye bir şey kalmaz." dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) Yemen temsilcisi Mertixell Relano, "Bu kesinlikle tamamen önlenebilir bir durum. Bu 'kıtlığa yakın' ya da 'kıtlık öncesi' durumun sebebi elbette devam eden savaş. Çatışma sürdüğü müddetçe, ülke giderek daha fazla uçuruma sürüklenecek." ifadelerini kullandı.

Yemen'de 4 yıldır devam eden iç savaş ülkeyi insani bir krizin eşiğine getirmiş durumda. Birleşmiş Milletler (BM), ülkede 400 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kuşatma altına aldığı Husilerin kontrolündeki Hüdeyde şehrinin düşmesi ve limanının kapanmasıyla ülkenin kuzey bölgelerine gıda yardımı ulaştırılamıyor.

AA

Etiketler: yemen, iç savaş, kriz, açlık
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