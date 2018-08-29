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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yeni ilişkiler tesis etmeliyiz

29 Ağustos 2018, Çarşamba
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin AB üyeliğine nokta konulması, bunun yerine tıpkı Rusya gibi Türkiye ile de stratejik ortaklığa gidilmesi gerektiğini söyledi.

Macron Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’sinin Mustafa Kemal’in dönemindeki Türkiye olmadığını kaydetti. Elysee Sarayı’nda 250 civarında diplomat, milletvekili ve uluslar arası ilişkiler uzmanının katıldığı toplantıda konuşan Macron, dış politika vizyonunu ve AB’nin güvenliğine ilişkin tavsiyelerini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı NATO müttefiki ABD’de Trump yönetiminin izlediği çizgi ışığında, AB’nin güvenliğinin artık ABD’ye emanet edilemeyeceğini kaydederek, “Rusya da dahil Avrupa’daki bütün ortaklarımızla güvenlik konularını enine boyuna gözden geçirmemizi isteyeceğim” dedi. Avrupa’nın Türkiye ve Rusya ile yeni tip ilişkiler tesis etmesine ihtiyaç duyduklarını belirten Macron, aynı zamanda bu ülkelerin geçirdiği değişimi de dikkate almaları gerektiğini söyledi.

Rusya ve Türkiye ile stratejik ortaklık lâzım

Macron şöyle devam etti; ‘’Rusya ve Türkiye ile ilişkileri düşünmeden uzun vadeli bir Avrupa’yı inşa edemeyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Avrupa karşıtı görünen pan İslâmcı gündemini her gün yeniden teyit ederken dürüst ve açık bir şekilde Türkiye’nin AB üyeliği hakkında konuşmaya devam edebileceğimizi düşünüyor muyuz? “Dolayısıyla AB üyeliği değil de stratejik ortaklık inşa etmek lâzım. Bu iki güç kollektif güvenliğimiz için önemli olduğundan Rusya ve Türkiye ile stratejik ortaklık lâzım, onların Avrupa ile bağlı olması lâzım.’’

Etiketler: Fransa, Macron, Türkiye, Rusya, AB
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