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15 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Yeni istihdam teşviklerinin detayları açıklandı: "Bir ay işveren bir ay devlet ödeyecek"

14 Aralık 2017, Perşembe 22:15
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstihdam Şurası"nda Milli İstihdam Seferberliğinin ikinci fazının başlatıldığı ve uygulanacak yeni istihdam teşviklerinin açıklandığı hatırlatıldı.

​Teşviklere ilişkin ayrıntılara yer verilen açıklamaya göre, imalat ve bilişim sektöründe mevcut istihdama eklenecek her bir çalışanın tüm sigorta primleri ve vergileri karşılanacak. İmalat ve bilişim sektöründe asgari ücret üzerinden sağlanan sigorta prim desteği ilk kez prime esas kazanç üzerinden verilecek. 4 bin 740 lira maaşa kadar ek istihdam sağlanılan çalışanların tüm sigorta primleri karşılanacak. Böylelikle 2017'de, çalışan başına 773 liradan bin 884 liraya kadar olan prim desteği sürdürülecek ve bu tutarlar, 2018'in asgari ücretine göre güncellenecek.

İmalat ve bilişim harici sektörlerde ise ilave istihdam edilecek her bir çalışanın sigorta primleri ve vergisi 2017'de olduğu gibi 2018'de de asgari ücret üzerinden ödenmeye devam edilecek. Teşvikten yaralanma süresi bir sigortalı için en fazla 12 ay olacak.

Özel politika gerektiren gruplar, iş gücüne katılımlarını artırmak adına özel olarak desteklenmeye devam edilecek. 31 Aralık 2020'ye kadar uygulanacak istihdam teşviki ile işverenlere önlerini görerek planlama yapabilme imkanı sunuluyor.

"Bir ay işveren bir ay devlet ödeyecek"

Üç ve daha az çalışanı olan imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan iş yerlerinin, 2018'de mevcut çalışan sayılarına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerin maaş, sosyal güvenlik primleri ve vergileri, bir ay işveren, bir ay devlet tarafından ödenecek.

Asgari ücret üzerinden verilecek olan bu destekle, 2018'in başından itibaren istihdama katılan bir çalışanın 6 aylık ücreti devlet tarafından ödenmiş olacak.

İşbaşı eğitim programları

Öte yandan, İŞKUR tarafından uygulanan İşbaşı Eğitim Programlarının süresi 2018'de bilişim ve imalat sektörlerindeki mesleklerde 3 aydan 6 aya çıkartılacak. Diğer sektörlerde de işbaşı eğitim programları 3 ay süreyle uygulamaya devam edilecek. İşbaşı eğitim programlarına katılan vatandaşlara günlük 54 liraya kadar cep harçlığı verilmesi uygulaması sürdürülerek, katılımcıların genel sağlık sigortasıyla iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanmaya devam edilecek.

Ayrıca siber güvenlik, yenilenebilir enerji, bulut bilişim, kodlama gibi çağın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençlerin, 9 aya kadar değişen sürelerde eğitim ve günlük 75 lira cep harçlığı alması sağlanacak.

Mesleki eğitim programları

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) ile işveren örgütleri iş birliği içerisinde, mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarını kombine eden bir sistem hayata geçirilecek. Süresi 2 yıl olan proje, teorik ve pratik eğitim içerecek şekilde 8 aya kadar düzenlenecek. Proje katılımcılarına günlük 54 lira cep harçlığı ödenecek.

Çalışmayan ve eğitim görmeyenlerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması ve aktifleştirilmesi için tedbirler hayata geçirilecek. Mesleki Eğitimde Kupon Yöntemi pilot olarak uygulanacak.

Özellikle temininde güçlük çekilen mesleklerde ve nitelikli iş gücü gerektiren bilişim sektöründeki mesleklerde, gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitim sağlayıcılarından, kendilerine uygun zaman ve şartlarda esnek şekilde eğitim almaları sağlanacak. Bu eğitimlerin ücretleri İŞKUR tarafından ödenirken, eğitim alan gençlerin hemen istihdama katılmalarını sağlamak için eğitim kurumlarından belirli seviyede istihdam garantisi taahhüdü alınacak.

Gençlerin çalışma hayatına girişlerini desteklemek için bazı tedbirler hayata geçirilecek. İşverenlere kısmi süreli çalışanları için aynı gün SGK'ya bildirim imkanı verilecek. 18-25 yaş arası gençler kayıtlı çalışmaya başladıklarında yetim aylıkları kesilmeyecek. Hususi damgalı pasaport sahibi olan gençlerin de kayıtlı çalışmaya başladıklarında yeşil pasaportları iptal edilmeyecek.

Engelli istihdamı

Engelli istihdamını desteklemek amacıyla, en az yüzde 40 engelli raporuna sahip ve iş kuracağı alanda girişimcilik eğitim sertifikası olan engellilere, İŞKUR tarafından sağlanan kendi işini kurma hibe desteği, 2018'de 36 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi. Bu kapsamda, engelliler tarafından hazırlanacak projeler 29 Aralık 2017 tarihine kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine verilebilecek.

AA

Etiketler: istihdam
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