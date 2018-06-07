Yeni kara oluşumu gözlemlendi; bazı bölgeler tamamen yok oldu!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) jeolog Wendy Stovall, Kilauea Yanardağı'ndan akan lavlar sebebiyle Hawaii'de bazı bölgelerin tamamen yok olduğunu, bazı körfezlerin de lavla dolduğunu ve yeni karaların oluştuğunu ifade etti.

Adadaki tatil merkezlerinden "Vacationland"in lavlar tarafından tamamıyla yutulduğunu belirten Stovall, Kapoho bölgesinde yeni karaların oluştuğunu ifade etti. Stovall, yanardağda daha büyük patlamaların olacağını söyledi. Hawaii'de geçen ay faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi güvenli yerlere tahliye edilmişti. *** Okumak için tıklayınız: Bir ayda 9900 deprem gözlemlendi! *** Depremler Hakkında... Üniversitenin Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Prof. Dr. Ercan, depremin faydalı yönlerini de belirterek, "Her deprem bir atom santralinden daha fazla enerji üretir. Bu yerin altında şu anda beklemektedir. Depremler olmasa kömür yatakları olmaz. Mesela Düzce'nin bulunduğu yer birinci sınıf tarım alanı ve sulak bir kesimdir. Bunu yapan altından geçen kırıklardır. Deprem olmasa Marmara Denizi, Sapanca Gölü olmazdı. Depremler aslında Allah'ın sevdiği ülkelere bir bağışıdır. Olaya böyle bakmak lazım. Depremden ölmemek için eğitimin artması ve yoksulluğun kalkması gerekiyor"dedi. Devamını Okumak İçin Tıklayınız: 'Deprem uzmanı' Prof. Dr. Ercan ''İstanbul depremi'' tahminini açıkladı Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi 'musibetler' için ne diyor? AA

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