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27 MART 2018 SALI - YIL: 49

Yeni siyonist azgınlığı: 'Mescid-i Aksa’yı boşaltma' çağrısı yaptılar

27 Mart 2018, Salı 16:59
İsrailli fanatik Yahudiler, Hamursuz Bayramı (Pesah) münasebetiyle cuma sabahı kurban merasimi yapacakları için Müslümanlara, Mescid-i Aksa'yı tahliye etme çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın kapılarına bu sabah fanatik Yahudilerce asılan afişlerde Harem-i Şerif’in tahliye edilmesi çağrısı yapıldı.

Mescid-i Aksa’dan Tapınak Tepesi olarak bahsedilen afişte, sözde dini gerekçeler öne sürülerek, "Yahudi dini gereğince kurban sunusu için Pesah’ta Tapınak Tepesi’nin boşaltılması gerekir." sözleriyle Müslümanların, 30 Mart Cuma sabahı Mescid-i Aksa’yı terk etmesi istendi.

İbrani takvimine göre “nisan ayı” başlangıcı sayılan ve içinde Pesah Bayramı'nın da olduğu bu günlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarında artış yaşanıyor.

Fanatik Yahudiler, dün de Mescid-i Aksa’nın güney duvarlarına bitişik İslami Vakıflara ait Emevi Sarayları bölgesinde de Pesah hazırlıkları amacıyla Talmudik ayinler düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından söz konusu ihlallere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Kudüs tarihinde ilk defa burada Talmudik ayinler düzenleniyor. Bilinmelidir ki bu bölge İslami vakıftır ve sadece Müslümanlara aittir.” ifadelerine yer verilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

AA

Etiketler: mescid-i aksa
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