"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Yeni skandal: Android telefonlardaki arama ve mesaj bilgilerini toplamış

26 Mart 2018, Pazartesi 19:25
Facebook kullanıcıları, Android telefonlarındaki arama geçmişlerine ait dökümlerin sosyal medya hesaplarına ait veri dosyasında kaydedildiğini fark etti.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un mobil uygulamaları aracılığıyla Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarda kullanıcılara ait SMS ve arama geçmişi verilerini kaydedip kullandığı ortaya çıktı.

Ars Technica internet sitesinde yer alan habere göre, çok sayıda kullanıcı Twitter'da yaptıkları paylaşımlarda Facebook hesaplarındaki indirilebilir veri dosyalarında arama geçmişlerine ait aylara ve yıllara yayılan detaylı dökümler olduğunu bildirdi.

Facebook'un söz konusu bilgileri Android cihazlarda yayın olarak kullanılan Messenger adlı mesaj uygulaması aracılığıyla edindiği bildirildi.

Uygulamanın son dönemde uygulama içi bir diyalog butonuyla irtibat bilgilerini "sürekli paylaşmak" için izin istemesi kullanıcıları harekete geçirdi. Hesaplarındaki veri kayıt dosyalarını inceleyen kullanıcılar bu izin talebinin ortaya çıkmasının öncesinde, arama geçmişlerinin yıllardır tarihsel olarak kaydedildiğini anladıklarını vurguladı.

Kullanıcılar, dökümü çıkarılan aramaların daha çok aile ve arkadaş gibi yakın çevrelerindeki kişilerle yaptıkları görüşmeler olduğuna dikkati çekti.

Şirketin söz konusu bilgileri kullanıcı veri dosyasında tutması, bunların pazarlama ve analiz amacıyla üçüncü tarafların kullanımına sunabileceği şüphelerine yol açıyor.

Android işletim sisteminin üreticisi Google, son dönemde mobil uygulamalar için erişim izinlerini daha açık ve spesifik hale getirmişti. Kasım ayında Android'in Uygulama Geliştirme Arayüzü'nü (API) yeni güvenlik protokolleriyle güncelleyene dek geliştiriciler izinleri çeşitli yöntemlerle atlayarak SMS ve arama verilerine ulaşabiliyordu.

Facebook, kullanıcıların şikayetlerine verdiği yanıtta, kullanıcıların mobil uygulamaların telefon irtibatlarına erişmesine izin vermesi durumunda, bunların arama geçmişine ulaşmasının doğal olduğunu savundu.

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, "Telefonunuzdaki uygulama ve hizmetlerin en önemli özelliği size doğru kişilerle bağlantı kurmanızı sağlama konusunda yardımcı olmaktır. Bir uygulamayı telefonunuza indirdiğinizde irtibatlarınıza erişim izni veriyorsanız bunu talep ediyorsunuz demektir." ifadelerini kullandı.

iOS cihazlarda sorun yok

Öte yandan mesaj ve arama geçmişi dökümlerine, iOS mobil işletim sistemini kullanan Apple marka ürünlerde rastlanmadığı bildirildi. Bunun sebebi ise iOS işletim sisteminin, istenmeyen reklam mesajlarını bloke eden uygulamalar gibi istisnalar hariç uygulamaların, mesaj ve arama geçmişine ulaşmasına izin vermemesi. Örneğin Facebook'un iOS uygulamalarının bu verilere erişimi bulunmuyor.

50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığına yönelik iddialara da değindi.

Facebook, son dönemde Cambridge Analytica adlı Londra merkezli veri analiz firmasının 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD'de başkanlık seçimlerini ve İngiltere'de Brexit referandumunu etkilemek için usulsüz olarak kullanıldığına yönelik iddialar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

AA

Etiketler: facebook
Okunma Sayısı: 258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalar

    Dört yılda 430 bin esnaf iflas etti

    Dışişleri Bakanlığı: Bu saldırıları kınıyoruz

    Erdoğan, Putin'e başsağlığı mesajı gönderdi

    Yeni skandal: Android telefonlardaki arama ve mesaj bilgilerini toplamış

    ''Biz dolandırıcı asla değiliz''

    ''Vatandaşlarımızın acilen boşaltmasını istedik''

    'Sınır dışı' etme kararlarına Rusya'dan ilk tepki geldi

    9 ülke Rus diplomatları sınırdışı edecek

    ABD'nin ilk başörtülü spikeri göreve başladı

    2 milyon TL'lik rüşvete suçüstü

    Dolar 4 liraya dayandı

    Suriyeli çocukların yalnızca yüzde 60’ı eğitime erişebiliyor

    HSK'nın 'torpil' cevabı: Kanun böyle çıkarılmış

    Uzmanlar e-Devlet’te açık buldu

    Türkiye'den vatandaşlık almak 300 bin dolara düşürülüyor

    25 bin kanserojen oyuncak ele geçirildi

    Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

    Benzine bir zam daha

    En Çok Okunanlar

    İslam YAŞAR

    Üniversite ve yargıda kıyım, yatırımlara tırpan
    Süleyman KÖSMENE

    Kıyamet koptuğunda ölmüşlerin ruhuna ne olacak?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Eğriye eğri, doğruya doğru
    M. Latif SALİHOĞLU

    İlk karanlık cinayet
    Risale-i Nur'dan

    İslâm güneşine engel olan perdeler açılıyor
    İnci Karaman

    Sineğin gözleri
    Mehtap Yıldırım YÜKSELTEN

    Ölme ihtimalimiz
    Yeni Asya'dan Size

    58. yıldönümünün ardından
    Genel

    HSK'nın 'torpil' cevabı: Kanun böyle çıkarılmış
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimde teknoloji

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.