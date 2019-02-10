Yeni Zelanda'da 1955'ten bu yana çıkan en tehlikeli yangın!

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını sebebiyle binlerce kişi tahliye edildi.

BBC'nin haberine göre, 6 gün önce Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Nelson kenti yakınlarında başlayan ve Wakefield kasabasını tehdit eden yangın nedeniyle Tasman bölgesinde 3 bin civarında vatandaş evlerini terk etti. Bölgede acil durum ilan edildiği ve bugün rüzgarın etkisini arttırması beklendiği belirtildi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yangının kontrol altına alınabilmesi için hava koşullarının elverişli olması temennisinde bulundu. Yangın söndürme çalışmalarına 23 helikopter ve 2 uçağın katıldığı ifade edildi. Ülke tarihinde 1955 yılından bu yana çıkan en tehlikeli yangın Orman yangının, ülke tarihinde 1955 yılından bu yana çıkan en tehlikeli yangın olduğu değerlendiriliyor. AA

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