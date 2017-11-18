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18 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Yeni Zelanda'dan Arakanlılara yardım

18 Kasım 2017, Cumartesi 11:54
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters, Myanmar'daki insani krizle ilgili eylül ayında gönderdikleri 1,5 milyon dolarlık yardıma ek olarak 2,5 milyon dolar daha katkıda bulunacaklarını bildirdi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Myanmar'ın Rakhine (Arakan) eyaletinde yaşanan insani krize yönelik, Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yazılı bir açıklama yaptı.

Myanmar hükümetine çağrıda bulunan Peters, şöyle devam etti:

"Yeni Zelanda hükümeti, Rakhine eyaletindeki şiddet ve insani krizden çok endişe duyuyor. Myanmar hükümetini, krizden etkilenenleri korumak için ellerinden geleni yapmaya çağırıyoruz. Şiddete maruz kalarak ülkelerini terk edenlere 2,5 milyon dolarlık ek yardımda bulunacağız. Bu 2,5 milyon dolarlık yardım, Rakhine'deki şiddet olaylarından Bangladeş'e kaçanlara koruma ve yardım sağlayacak."

Bakan Peters ayrıca, Yeni Zelanda'daki sivil toplum kuruluşlarının krizden etkilenenlere destek için düzenlediği maddi kampanyaya da "her bir dolara bir dolar" katkıda bulunacaklarını açıkladı.

AA

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