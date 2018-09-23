Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Transatlantik ilişkilerde yapısal değişikler var. Bunlar Trump'tan sonra da kaybolmayacak. Almanya’da, özellikle de Avrupa’da buna stratejik olarak hazır olmak lazım." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, transatlantik ilişkilerde yapısal değişikler olduğunu, özellikle Avrupa'nın buna hazırlanması gerektiğini söyledi.

Maas, Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, ABD’de alınan bazı kararlardan sosyal paylaşım sayfası Twitter’den haberdar olunduğuna işaret ederek, ABD’deki bazı kişilerin de Beyaz Saray'daki kararları Twitter’dan öğrendiği izlenimi taşıdığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak amacıyla yarın New York’a gidecek olan Maas, eskiden tüm önemli konularda ABD ile yoğun istişarelerin yapıldığını hatırlatarak, bu istişarelerin azaldığını kaydetti.

Maas, Alman hükümetinin, ABD ile yeniden daha fazla diyalog ve koordinasyon içinde olunmasını istediğini belirtti.

Birçok kişinin ABD Başkanı Donald Trump’tan sonra her şeyin eskisi gibi olacağı yönünde bir düşünceye sahip olduğunu aktaran Maas, “Transatlantik ilişkilerde yapısal değişikler var. Bunlar Trump’tan sonra da kaybolmayacak. Almanya’da, özellikle de Avrupa’da buna stratejik olarak hazır olmak lazım." ifadesini kullandı.

Maas, Avrupa Birliği’nin (AB) ABD'ye karşı daha öz güvenli tutum sergilemesini isteyerek, "Biz Avrupalılar, Twitter’dan ertesi gün ne paylaşılacağını bekleyip yılanın önündeki tavşan gibi oturmamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Mass, transatlantik ortaklığın 2018'in koşullarına uyarlanması, özellikle de geleceğe hazır hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'de Trump’ın göreve gelmesinin ardından Almanya-ABD ilişkilerinde, özellikle ticaret politikası, İran’la yapılan nükleer anlaşma, iklimin korunması ve savunma harcamaları konularında görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştı.