Yıldırım ve İngiltere Başbakanı ortak açıklama yaptı

Başbakan Yıldırım, İngiltere Başbakanı May ile ortak basın toplantısında, "Her iki ülkenin sivil havacılık idareleri birlikte çalışacaklar. 2017 yılı boyunca birtakım tatbikatları gerçekleştirecekler." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ve İngiltere Başbakanı Theresa May, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, İngiltere Başbakanı May ile ortak basın toplantısında, "Terörün günümüzde önemli tehditlerden birisi olduğunu göz önüne aldığımızda havaalanlarının güvenliği, havaalanlarına gelen giden yolcuların terörle bağlantısının olup olmadığı veya terörist ataklara karşı gerekli emniyet tedbirlerinin eksiksiz alındığının teyit edilmesi amacıyla karşılıklı havaalanlarının güvenliği konusunda her iki ülkenin sivil havacılık idareleri birlikte çalışacaklar. 2017 yılı boyunca birtakım tatbikatları gerçekleştirecekler." dedi.

'Kıbrıs'ta çözüm her iki toplumun beklentilerini karşılamalı'

Kıbrıs'ta çözüm arayışının bütün hızıyla devam ettiğini belirten Yıldırım, "Çözüm her iki toplumun beklentilerini karşılamalı, adil olmalı, iki kesimliliğe dayanmalı ve kalıcı olmalıdır. Bu konuda garantör devletlerden Birleşik Krallık ve Türkiye olarak en fazla memnun olacak bizleriz." dedi.

'Serbest ticaret anlaşması imzalanması için ilgili karşılıklı çalışma yapılacak'

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararıyla ilgili Başbakan Yıldırım, "Bu yeni duruma göre, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin de Avrupa Birliği'nden bağımsız olarak nasıl geliştirileceği yönünde bir çalışma başlatılmasına karar verdik. Bu çalışma, çıkış süreciyle eş zamanlı yürüyecek. Çıkış tamamen gerçekleştiğinde de İngiltere ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması için ilgili bakanlar karşılıklı çalışmalarını sürdürecekler." ifadelerini kullandı.

'Ellerini taşın altına koysunlar'

Başbakan Yıldırım, mülteci sorunu konusunda şunları söyledi:

"Bölgesel sorunları çözmek oradaki sorunlardan kaçanlara kapıları kapatmakla olmuyor. Neticede uluslararası camianın, BM'nin, bütün ülkelerin daha fazla gayret gösterip sorunlar büyümeden çözüm üretmeleri esas olandır. Bu konuda biz uluslararası camiadan, dostlarımızdan şunu bekliyoruz, Türkiye'nin yükünün hafiflemesi için daha fazla ellerini taşın altına koysunlar. Takdir etmelerini takdir ediyoruz ama yetmez, yük almalarını da bekliyoruz."