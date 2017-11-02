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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Yılın 22 gününü trafikte geçiriyorlar

02 Kasım 2017, Perşembe 10:49
Endonezya'nın başkenti Cakarta’da yaşayanlar, trafikte günde ortalama 68 dakika, park yeri bulmak için de 21 dakika harcıyor.

Dünyanın en yoğun trafiğine sahip kentlerden biri olarak bilinen Endonezya’nın başkenti Cakarta’da, yılın ortalama 22 günü trafikte geçiyor.

Jakarta Post gazetesinin bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre, Kuala Lumpur, Bangkok,Taipei, Manila, Hong Kong, Hanoi ve Ho Chi Minh gibi Asya’nın büyük kentleriyle karşılaştırıldığında trafikte en çok vakit harcanan kentler arasında Cakarta üst sırada yer alıyor.

Araştırmaya göre, Cakarta’daki bir sürücü, günde zamanının ortalama 68 dakikasını trafikte, 21 dakikasını da park yeri bulmak için harcıyor.

Başkentte yaşayanların yüzde 74’ünün trafik sorunu nedeniyle doktor randevusu, iş mülakatları, cenaze töreni ve düğün gibi önemli organizasyonlara yetişemediği belirtiliyor.

Araştırmaya göre Cakarta'da bir sürücü, yılın ortalama 22 gününü trafikte geçiriyor.

Üniversite öğrencisi Azhar Salim, ‘’Trafiğin yoğun olduğu saatlerde bir yerden bir yere gitmek çok zor. Evim ile üniversite arası yakın olmasına rağmen özellikle mesai saatlerinde evden okula ya da okuldan eve gitmek saatler alabiliyor. Cakarta’da şu anda aktif metro ulaşım ağı yok. Umarım hükümetin başkent için başlatmış olduğu metro projesi, kentin birçok noktasına yayılır ve trafik yoğunluğuna çözüm olur.’’ diye konuştu.

Cakarta'daki raylı sistem projesinin test sürüşlerine Ağustos 2018'de başlanması ve planlanan hatların tamamının 2019'da hizmete girmesi bekleniyor.

Dünyanın en kötü trafik siciline sahip şehirlerin başında gelen Cakarta'da, özellikle çalışma saatleri içerisinde araçla kısa mesafeyi katetmek saatleri alabiliyor. Şehir içi yolların dar olması, altyapı eksikliği ve toplu taşıma alternatiflerinin yetersizliği başkentte ulaşım sorununa neden oluyor.

Merkezi ABD'de bulunan global yazılım ve veri firması INRIX şirketinin yayımladığı 2016 yılı Küresel Trafik Puan Tablosu'na göre de sürücülerin yılda ortalama 47 saat trafikte mahsur kaldığı Endonezya, dünyada en kötü trafiğe sahip ilk üç ülke arasında gösteriliyor.

Yaklaşık 250 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya'da, trafikte kayıtlı yaklaşık 100 milyon motorlu araç bulunuyor.

AA

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