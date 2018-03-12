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12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'Yıllık 80 milyar dolara mal olabilir'

12 Mart 2018, Pazartesi 18:23
İngiltere'nin AB'den ayrılması bir anlaşma olmaksızın gerçekleşirse, her iki tarafın toplam yıllık zararının 80 milyar dolar artabileceği bildirildi.

Yönetim danışmanlığı şirketi Oliver Wyman ve hukuk şirketi Clifford Chance tarafından yayımlanan rapora göre, İngiltere'nin AB'den anlaşma olmaksızın ayrılması durumunda en büyük zararı finans sektörü görecek.

İngiltere'nin 2019'da birlikten ayrılmasından önce bir anlaşma yapılamazsa taraflar, Dünya Ticaret Örgütünün kurallarına ve gümrük vergilerine tabi olacak. Bu olasılığın gerçekleşmesi halinde 27 AB üyesi devlet gümrük vergileri ve gümrük dışı engeller olarak yıllık toplam 44 milyar dolar ödemek zorunda kalacak.

Buna karşın, AB'ye mal satan İngiliz ihracatçıların da her yıl 36 milyar dolar ödemesi öngörülüyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise Brexit sonrası gümrük birliği içinde kalınmasına karşı çıkıyor.

Brexit süreci

İngiltere ile AB Komisyonu aralık ayında vatandaş hakları, AB'ye yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlıklardan oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

İngiltere ile AB arasında Brexit sonrası ticari ilişkilerin ele alınacağı, müzakerelerin ikinci safhasına gelecek hafta geçilmesi bekleniyor.

2017 yılının haziran ayında başlayan müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

İngiltere, 2016 yılının haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

AA

Etiketler: avrupa birliği, ingiltere
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