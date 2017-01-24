"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Yine Irak, yine Bağdat, yine kan gölüne dönen kadim şehir...

24 Ocak 2017, Salı 02:41
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet teşkilatında görevli Yüzbaşı Zahir el-Hafacı, yaptığı açıklamada, başkentin doğusunda yer alan Et-Talibiyye bölgesinde park edilen bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığını belirtti.

Hafacı, sivillerin bulunduğu alanda yaşanan saldırının ardından güvenlik güçlerinin olay yerini emniyet kordonuyla çevrelediği ve soruşturma başlatıldığını aktardı.

Güç iletim kulelerine saldırı

Diyala emniyet teşkilatında görevli Yüzbaşı Habib eş-Şemri ise kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grubun, Diyala'nın kuzey bölgesinde 3 güç iletim hattı kulesini patlattığını ifade etti.

Kura Tibe nahiyesine güç ileten kuleleri hedef alan saldırı nedeniyle bölgede çok sayıda köyde elektrik kesintisi yaşandığını duyuran Şemri, saldırganların terör örgütü DEAŞ mensubu olduğundan şüphelendiklerini kaydetti.

Şemri, söz konusu kulelerin, nahiyenin sınırları dışında yer alması nedeniyle bu tür saldırılar için açık hedef olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: ırak, bağdat, bombalı saldırı
Okunma Sayısı: 101
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yetmez: AB baskısı, OHAL'de bazı geri adımlar attırdı

    Beyaz Saray Sözcüsünden Filistin ve İsrail'i ilgilendiren önemli açıklama

    Hükümete Mavi Marmara davası

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Türk ve Rus jetlerinden IŞİD'e karşı ortak hava harekatı

    Trump, Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'ndan çekildi

    Myanmar'da 87 bin Arakanlı Müslüman yerinden edildi

    Irak: Musul'un doğusunda kontrol ele geçirildi

    Rusya'dan Esad rejimine ateşkes uyarısı

    Yeniden yükselişe geçti

    AKPM'den Türkiye kararı

    Teröristlerin keşif görüntüleri ortaya çıktı

    Darbe davasında yargılanan El Bab'daki askerlere tebligat yapılamadı

    Türkiye'nin Trump yönetiminden beklentilerini açıkladı

    Meteoroloji kar yağışı için saat verdi

    Antibiyotik kullanımında yeni dönem

    TRT'de 147 milyon TL'lik zarar

    Bu sorunun cevabını bulana bir Cumhuriyet altını verecek...

    Coş'un pasaportu iptal edilmemiş

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yetmez: AB baskısı, OHAL'de bazı geri adımlar attırdı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni Asya Risale-i Nur’un medyadaki dilidir
    Caner KUTLU

    Özgürlük harekettedir
    Cevher İLHAN

    “Tek adamlık” sistemi
    Genel

    Hükümete Mavi Marmara davası
    Ahmet BATTAL

    Taş gibi yumurta!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öncelik şahısta mı, prensipte mi olmalı?
    Faruk ÇAKIR

    Duâlı gençler
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanın fiillerinin faili kimdir?
    Atilla YILMAZ

    Yılmaz Erdoğan’la “Kızıl Korku”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.