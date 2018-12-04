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4 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Yine İsrail baskını: Bir Filistinli daha şehit oldu

04 Aralık 2018, Salı 12:27
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerm kentine düzenlediği baskında başından yaralanan bir Filistinli şehit edildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Tulkerm kentinin batısındaki mahalleye baskın düzenleyen İsrail askerleri, olaya tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale etti.

Sağlık kaynakları, müdahale sırasında başından gerçek mermiyle yaralanan 18 yaşındaki Muhammed Husam Habali'nin hastaneye getirildiği ilk dakikalarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail askerleri sık sık aranan kişilere yönelik operasyon gerekçesiyle Filistin beldelerine baskınlar düzenliyor.

AA

Etiketler: filistin, batı şeria, gazze, israil zulmü
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