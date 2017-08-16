Yine İsrail zulmü, yine yıkım, yine olay: 27 Filistinli yaralandı!

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarında Filistinlilere ait bir evi yıkmasının ardından çıkan olaylarda 27 Filistinliyi yaraladı.

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