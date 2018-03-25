Yine okul bastılar; yine Filistinli öğrencileri yaraladılar!

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir liseye baskın yapan İsrail askerleri, 2 Filistinli öğrenciyi plastik mermiyle yaraladı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir liseye düzenlediği baskında 2 Filistinli öğrencinin yaralandığı bildirildi. Lisenin bulunduğu Burin beldesi sakinlerinden Hitam en-Neccar, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin bir grup Yahudi yerleşimciyle okula baskın yaptığını söyledi. Askerlerin baskın sırasında plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığını belirten Neccar, iki öğrencinin plastik mermi ile yaralandığını aktardı. "Okul neredeyse her gün Yahudi yerleşimciler ve askerlerin baskınına maruz kalıyor" Neccar, "Okul, 8 dönüm arazisine el konulma kararı çıktığından bu yana neredeyse her gün Yahudi yerleşimciler ve askerlerin baskınına maruz kalıyor." dedi. İsrail, 55 dönümlük okul arazisinin 8 dönümüne el koyma kararını bir hafta önce Burin Belediye Meclisi ile okul idaresine iletmişti. *** Yahudi asıllı aktivist İstanbul'a ulaştı: İsrail zulmüne dikkati çekmek için yola çıktı AA

Okunma Sayısı: 252

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.