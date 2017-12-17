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Yine siyonist azgınlığı: Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiler!

17 Aralık 2017, Pazar 14:58
İsrail polisi eşliğindeki 104 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Çok sayıda fanatik Yahudi, Harem-i Şerif’in kapılarında ve avlularında yoğun olarak bulunan İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenledi." dedi.

Yetkilinin açıklamasına göre, İsrail polisinin eşlik ettiği 91 Yahudi sabah saatlerinde, 13 Yahudi de öğle namazından sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Yahudi takvimine göre Hanuka Bayramı'nın kutlandığı bugünlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarında artış yaşanıyor.

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

AA

Etiketler: kudüs, mescid-i aksa
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  • Ali Tam

    18.12.2017 05:58:20

    Müslümanlar Mescid-i Aksa alanini yaklasik 144 bin metrekarelik alani olasi saldirilardan korumak icin kendi imkanlarina sahip olmalidir. Örnegin IIT üyelerinden dönüsümlü olarak en az 5 ülkenin silahli askerleri.

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