Yine Suriye yine ölüm: Çoğu çocuk 15 sivil daha öldü!

Suriye'nin Türkiye sınırında, muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve Halep illerine düzenlenen hava saldırılarında, çoğu çocuk, toplam 15 sivil öldü.

Suriye geçici hükümeti Sağlık Bakanı Ferras Cundi, yaptığı açıklamada, "İdlib'in güney kırsalındaki Cebel Zeviye ilçesine bağlı Maaret Herma beldesi, Rus uçakları tarafından vuruldu. Saldırı, sivil halkın evlerini hedef aldı. 9 çocuk ve bir kadın öldü." dedi. Maaret Harma'nın yakınındaki Kefer Nubul beldesinin sivil savunma merkezi müdürü Ubeyde Osman da, "Saldırının yol açtığı yıkımdan, vakum bombası kullanıldığı anlaşılıyor. Kurtarma çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı. Halep sivil savunma merkezi de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Urm Kübra beldesinde sabah saatlerinde 5 sivilin öldüğünü bildirdi. Açıklamada, çoğu kadın ve çocuk, yaralıların da olduğu saldırıyı, "Rus uçaklarının vakum bombası kullanarak" düzenlediği ifade edildi. AA

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