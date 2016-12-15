YouTube Kuzey Kore devlet televizyonunu erişime kapattı

​Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkez Televizyonu'nun (KCTV) YouTube sayfasında, "Hesap, YouTube Topluluk Kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle iptal edilmiştir." mesajı yer aldı.

Washington Post'da yer alan haberde, hesabın, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları ihlal etmekten kaçınmak adına geçen ay Google tarafından engellendiği bildirildi. Haberde, kanalın, içerik yönünden değil, Pyongyang yönetiminin, ABD yaptırımlarını ihlal ederek kanal üzerinden para kazanma ihtimali göz önünde bulundurularak engellenmiş olabileceği kaydedildi. Google'ın Asya bölgesi sorumlusu Taj Meadows, "Bireysel video ve kanallar hakkında yorum yapmıyoruz." dedi. Yasakla ilgili açıklama yapmayan Meadows, "Yasalar gereği, hizmet ve toplum kurallarımızı ihlal eden hesapları kapatıyoruz." ifadesine yer verdi. AA

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