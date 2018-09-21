YPG'nin Suriye'de sivillere yönelik şliddeti devam ediyor

Terör örgütü YPG, Suriye'de işgal ettiği Aynularab ilçesinin El-Kubbe beldesinde sokağa çıkma yasağı getirdi. Sivillerin evlerini basan terör örgütü üyeleri, son iki günde 23 genç erkeği ve 3 kadını alıkoydu.

Suriye'de terör örgütü YPG, Suriye'de sokağa çıkma yasağı getirdiği El-Kubbe beldesindeki sivilleri bir süreliğine alıkoydu. Yerel kaynaklardan edinen bilgiye göre, YPG/PKK Aynularab (Kobani) ilçesine bağlı El-Kubbe beldesi ve beldeye bağlı 10 köyde sokağa çıkma yasağı getirdi. YPG, El-Kubbe belde merkezinin giriş ve çıkışlarını kapatırken, sokaklarında ağır silahlarla çok sayıda terörist geziyor. El-Kubbe ve köylerindeki evlere baskın düzenleyen terör örgütü mensupları, son 2 günde 3 kadını ve 23 genç erkeği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile iş birliği yapmakla suçlayarak alıkoydu. Örgüt, sivilleri bugün serbest bıraktı. Kaynaklar, Arapların yoğunlukta olduğu beldedeki sivillerin evlerini basan terör örgütü üyelerinin aile fertlerini darp ederek cep telefonları, altın ve değerli eşyalarına el koyduğunu kaydetti. El-Kubbe beldesi terör örgütünün tehcir ve işgal politikasına karşı çıkan Arap beldelerinden biri olarak biliniyor. AA

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