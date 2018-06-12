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12 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

YPG/PKK işgalindeki alanlara İtalyan askerleri de geldi

12 Haziran 2018, Salı 18:44
İtalyan ordusu, ABD ve Fransa güçlerinin yanında terör örgütü YPG/PKK'ya destek olmak için Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'a asker gönderdi.

Deyrizor'daki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, yaklaşık 1 hafta önce Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlara Irak üzerinden İtalyan askerleri girdi.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon bünyesine dahil olan az sayıdaki İtalyan askeri, önce Haseke'ye, ardından Deyrizor'a geçti. Askerler Deyrizor'un Ömer petrol sahasındaki ABD üssüne yerleşti.

Halihazırda, tam sayıları bilinmeyen İtalyan güçleri, DEAŞ'a karşı operasyonlarda ABD ve Fransa askerlerine destek veriyor.

İtalyan askerlerinin şimdilik çatışmalara doğrudan katılmayacağı öğrenildi.

DEAŞ, Irak sınırında Haseke ve Deyrizor illeri içinde kuşatmada kalan birbirinden kopuk iki farklı bölgede varlık gösteriyor.

YPG/PKK, mayıs başında ABD ve Fransa'nın desteğiyle buradaki DEAŞ unsurlarına karşı operasyonu yeniden başlatmıştı. Örgüt henüz bir ilerleme kaydedemezken, DEAŞ kuvvetli biçimde karşılık veriyor.

Deyrizor operasyonun ilk aşaması geçen eylül ayında başlamış, kent merkezinin kuzeyi SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın işgaline girmişti. 

AA

Etiketler: italya, ypg, pkk, terörle mücadele
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