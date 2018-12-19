'YPG terör örgütü ile ittifak kuran herkesin karşısındayız'

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Temmo, "YPG ile ittifak kuran herkesin karşısındayız, aksine YPG'ye karşı bir ittifak olursa, buna da Suriyeli Kürtler olarak destek veririz." dedi.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası (SBKR) Başkanı Abdulaziz Temmo, Şanlıurfa'da düzenlenen "Suriye Kürtleri Nereye?" başlıklı çalıştayda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki Kürtlerin durumunu ve geleceğini konuşmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Toplantıda ortak kararla YPG/PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini vurgulayan Temmo, şöyle devam etti:

"Bunlar Kürt ulusuna hizmet etmiyor, oradaki insanlara zulmediyorlar. Kürtlerin temsilcileri olamazlar. YPG/PKK Kürtlerin muhacir olmasına, göç etmesine neden oldu. Çocukları küçük yaşta askere aldılar. Terör örgütü YPG/PKK'yı kim Suriye'den çıkarır veya bu yönde bir karar alırsa, biz bu müdahaleleri destekliyoruz. Bu tür müdahalelerden de mutluluk duyarız. Suriyeli Kürtler olarak ülkemizin bir parçasıyız. Bizim asıl düşmanımız Suriye rejimidir. YPG ise 'asıl düşmanın Türkiye olduğunu' söylüyor. Hayır asla kabul etmiyoruz, durum böyle değildir. Kürtlere zulmeden rejimin kendisidir, o yüzden düşmanımız da rejimdir."

Temmo, Suriye'nin parçalanmasını ve bölünmesini istemediklerini dile getirerek, ülkelerinde artık barışın ve huzurun hakim olmasını beklediklerini kaydetti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın artık ülkelerinden çıkarılmasını istediklerini belirten Temmo, "YPG ile ittifak kuran herkesin karşısındayız, aksine YPG'ye karşı bir ittifak olursa, buna da Suriyeli Kürtler olarak destek veririz. Terör örgütü YPG/PKK oradan çıksın ve artık nereye gidiyorsa gitsin. Kandil'e mi gidiyor, nereye gidiyorlarsa gitsinler. Onların gitmesine katkı sunan herkese minnet duyarız." dedi.

"Başka ülkeler için savaşmak istemiyoruz"

Suriye'de demokratik bir yapının oluşturulması için çaba göstereceklerini ifade eden Temmo, ülkesinin kavuşacağı yeni yapıyla, komşularıyla da daha iyi geçinebilecek duruma geleceğine inandığını aktardı.

Temmo, Suriyeli Kürtleri YPG/PKK'nın temsil etmediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Suriye Kürtleri olarak başka ülkeler için elimize silah alıp savaşmak istemiyoruz. Başka ülkelerin menfaatini yerine getirme gayesinde değiliz. Suriye'deki bütün milletler Kürt, Arap ve Türkmenler bir araya gelerek, huzurlu bir ortam olmasını istiyoruz. Komşularımızla savaş halinde değil, barış halinde olmak istiyoruz. Suriye'de bizi YPG/PKK temsil etmiyor, Kandil'den ülkemize geldiler, yöneticilerini de tanıyoruz, kim olduklarını biliyoruz. Hiçbir şekilde bizi Suriye'de temsil edemezler. Suriye'de küçük çocukların eline silah verip savaştıran YPG, bizim temsilcimiz olamaz."

"Askeri müdahale istiyoruz"

"Onları bulunduğu yerden çıkarmak için askeri müdahale istiyoruz, Suriye'deki Kürtler de zaten bu tür bir müdahaleyi bekliyor." diyen Temmo, "Amerika terör örgütü DEAŞ ile mücadele için YPG/PKK'ya destek verdi. Biz YPG'yi de bir terör örgütü olarak görüyoruz. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütüne karşı mücadele olmaz. Amerika'nın YPG/PYD'yi oradan çıkarmasını istiyoruz, nereye gönderirlerse göndersinler." ifadelerini kullandı.

Temmo, haftaya daha geniş bir toplantı düzenlemeyi planladıklarına değinerek, kısa vadede iyi sonuçlar almayı umduklarını söyledi.

Açıklamanın ardından çalıştay basına kapalı devam etti.

Çalıştaya, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG karşıtı olan aralarında Suriye Kürt Ulusal Konseyi temsilcileri, Suriye'deki Kürt siyasi partilerin yöneticileri ve bağımsız Kürt aktivistlerin de bulunduğu yaklaşık 50 kişi katılıyor.

Fırat'ın doğusunda yaşanan gelişmeleri tartışmak ve değerlendirmek amacıyla bir araya gelen grubun, terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'deki baskı ve zulümlerini değerlendireceği, Suriyeli Kürtlerin gerçek dost ve düşmanlarının tespiti konusunda fikir alışverişinde bulunacağı belirtildi.