Yüksek Mahkeme'den, Trump'ın seyahat yasağına 'kısmen' onay

​AFP haber ajansı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 ülkeye yönelik uyguladığı seyahat yasağının 'kısmen uygulanmasına' izin verdiğini açıkladı.

Trump, vize yasağı talebini Yüksek Mahkeme'ye taşıdı. Yüksek Mahkeme'nin vize yasağının kısmen uygulamaya geçmesine yönelik iznine rağmen, konuya ilişkin davanın mahkemece görüşüleceği ifade edildi. Trump, başkanlık yarışını kazandıktan sonra ilk gündemlerden birisi olarak 7 ülkeye yönelik seyahat yasağını içeren bir taslak hazırlığına girişmişti. Düzenlemenin yargı tarafından durdurulmasının ardından tasarı tekrar hazırlanmış, Irak vize yasağı uygulanacak ülkeler arasından çıkarılmıştı. Suriye, Yemen, İran, Libya, Sudan ve Somali'den gelen kişilere ilişkin seyahat yasağı da mahkemenin engeline takılmıştı. Yasak kapsamında 90 gün boyunca söz konusu ülkelerden ABD'ye yönelik ziyaretlerde seyahat kısıtlamaları getirmeyi planlıyordu. AA

Okunma Sayısı: 375

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.