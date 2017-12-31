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31 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Yunanistan'da 4.6 şiddetinde deprem

31 Aralık 2017, Pazar 14:37
Yunanistan'da başkent Atina'ya 86 kilometre uzaklıkta 4.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 86, Korinthos kentine ise 33 kilometre uzaklıkta 4.6 şiddetinde bir deprem oldu.

Sabah saatlerinde meydana gelen deprem, Attika ve Peloponez bölgelerinde çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Bilim insanları, can ya da mal kaybı kaydedilmeyen depremin esas deprem veya öncü olup olmadığını henüz söyleyemediklerini, önümüzdeki günlerde daha şiddetli bir depremin gerçekleşebileceğini açıkladı.

Yunanistan Sismoloji Enstitüsü Başkanı Yerasimos Papadopulosayın, 25 Aralık'tan beri bölgede daha küçük şiddette üst üste depremlerin kaydedildiğini, bu durumun sismik faaliyetin devam edebileceğini gösterdiğini ama kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

DHA

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