Yunanistan'da da ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce kişi, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti.

Bazı sol gruplar ve başkentte yaşayan Filistinlilerin çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, Meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'ndan ABD Büyükelçiliğine yürüdü. "Filistin'e özgürlük" pankartları taşıyan ve "Kahrolsun İsrail" şeklinde slogan atan gruptakiler, İsrail'in Atina'daki Büyükelçiliğinin kapatılması çağrısında bulundu. Gösteri sırasında güvenlik önlemi alındığı gözlendi. AA

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