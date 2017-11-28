Yunanistan'da DHKP-C operasyonu: 9 Türk vatandaşı gözaltına alındı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü DHKP-C üyesi olduğundan şüphelenilen 9 Türk vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Yunan Polisinin (ELAS) açıklamasında, kentin Kallithea ve Neos Kosmos semtlerinde üç eve baskın yapıldığı bildirildi. Türk vatandaşı 9 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, operasyonda bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildiği, bilgisayar ve harici belleklere el konulduğu belirtildi. Açıklamada, operasyonun yerli terör örgütleri veya DEAŞ'a yönelik olmadığı vurgulandı. AA

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