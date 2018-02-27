Yunanistan'da kira yardımı istifası

Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Dimitris Papadimitriou, kabinede yer alan eşinin aldığı kira desteği nedeniyle istifa etti.

Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Dimitris Papadimitriou'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vekili olan eşi Rania Antonopoulos'un aldığı konut yardımı nedeniyle başlayan tartışma istifa getirdi. Ekonomi Bakanı tartışmalar sonrasında istifa etti, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın ofisinden yapılan açıklamada, Papadimitriou'nun istifasının kabul edildiği bildirildi. Yunanistan yasalarına göre ikameti başkent Atina dışında olan kabine üyeleri için konut desteği veriliyor. Ancak çift, maddi durumlarının yerinde olmasına karşın aldıkları yardım nedeniyle eleştirilmişti. Tartışmalar nedeniyle Rania Antonopoulos da görevinden ayrılmıştı. Artı Gerçek

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