Yunanistan'da ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında meydana gelen selde ölenlerin sayısı 22'ye çıktı.

İtfaiye biriminden edinilen bilgiye göre, başkentin batısındaki Mandra bölgesinde aşırı yağışların neden olduğu selden yaklaşık iki hafta sonra bir kişinin cesedine ulaşıldı. Bölgedeki bir deponun dışında çamur ve taş yığınlarının altında ulaşılan cesedin, kimlik tespiti için hastaneye götürüldüğü belirtildi. Yüzlerce evi ve iş yerinin su basmasına ve onlarca arabanın kullanılamaz hale gelmesine yol açan felaketin ardından bölgede temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları halen sürüyor. Geçen hafta bir kişinin daha cesedi bulunmuştu. Yunanistan hükümeti afetin ardından ulusal yas ilan etmiş, selden zarar görenler için yardım paketi açıklamıştı. AA

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