Yunanistan'da özel televizyon kanalına saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da özel televizyon kanalına zaman ayarlı bomba ile saldırı gerçekleştirildi.

Yunanistan'ın SKAI televizyonu binasına zaman ayarlı bomba ile gerçekleştirilen saldırıda maddi hasar meydana geldi. Olaydan yaklaşık 45 dakika önce bir başka televizyon kanalı ve haber sitesine, bomba ile irtibatlı olduğu düşünülen bir kişi tarafından ihbarsa bulunulduğu belirtildi. İhbar üzerine harekete geçen Yunan polisi, TV kanalını boşalttı. Binanın önündeki Posidonos Bulvarı trafiğe kapatılırken bölge güvenlik çemberine alındı. Saldırıda yaralanan olmadı Patlama nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. Olayda yaralanan olmadı. Ülkede zaman zaman, aşırı sol örgütler tarafından gerçekleştirildiği belirtilen benzeri saldırılar meydana geliyor. AA

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