Yunanistan daha fazla ABD askeri istiyor

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, ABD'nin ülkesinde daha fazla üstte kalıcı askeri güç bulundurmasını önerdi.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, dün ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) bir araya geldiği görüşmede, Yunanistan'ın ABD'yi tek güvenilir stratejik ortak olarak gördüğünü belirtti. Kammenos, "ABD'nin yalnızca Suda Körfezi'nde değil, Larissa, Volos ve Aleksandrapolis'te (Dedeağaç) daha kalıcı bir şekilde askeri güç konuşlandırması Yunanistan için önemli." ifadelerini kullandı. ABD'nin şu anda Girit Adası'ndaki Suda Körfezi donanma üssünün yanı sıra Larissa'daki hava üssünde İnsansız Hava Aracı (İHA) birimleri bulunuyor. Geçen hafta ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Dedeağaç'a ziyarette bulunmuştu. Pyatt, ziyaretin ülkesinin bölgeye yönelik yoğun ilgisinin göstergesini olduğunu belirterek, ABD'nin bazı askeri güçlerini stratejik öneme sahip bölgeye taşımasından dolayı memnuniyetini dile getirmişti. AA

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