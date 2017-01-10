Yunanistan'daki darbeci askerler için kritik gün 23 Ocak

15 Temmuz darbe girişimine katıldıktan sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerin ikisinin iade edilip edilmeyeceklerine 23 Ocak'ta karar verilecek.

Darbeci sekiz askerlerden Süleyman Özkaynakçı ve Bilal Kurugül, Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nde (Arios Pagos) hakim karşısına çıktı. SAVCI İADE EDİLMEMELERİNİ TALEP ETTİ Mahkemede askerlerin avukatlarının yanı sıra aralarında eski Adalet Bakanı Mihalis Statopoulos'un da bulunduğu bir grup bilirkişi de dinlendi. Mahkeme sonunda savcı, askerlerin, adil yargılanması hakkındaki endişeler sebebiyle iade edilmemelerini talep etti. Hakimler, karar verilmek üzere 23 Ocak'ta mahkemenin yeniden toplanmasına karar verdi. Diğer askerler hakkındaki duruşmalar ise bu hafta içinde yapılacak. 5 ASKERE YÖNELİK İADE TALEPLERİ REDDEDİLMİŞTİ Darbe girişimi sonrası askeri bir helikopter ile Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrı duruşmanın ardından, 3 asker için Türkiye'nin iade talebi kabul edilmiş, 5 askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti. Yunan temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkemeye itirazda bulunurken, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği 3 darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu. Yüksek Mahkeme'nin kararı darbeci askerlerin iade süreçlerine ilişkin nihai adım olacak. Sputnik Türkiye

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