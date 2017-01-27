Yunanistan'dan darbeciler hakkında açıklama

15 Temmuz darbesinin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemesine öngören yargı kararının ardından bir açıklama da Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras'tan geldi.
Çipras yaptığı açıklamada, en başından bu yana darbe girişimini kınadıklarını ve seçilmiş hükümeti desteklediklerini belirtti.
Yargı kararına değinen Yunan Başbakan, "Yunanistan bir hukuk devletidir. Kuvvetler ayrılığına ve uluslararası hukuka saygımız var.Bu konudaki tek sorumluluk, kararları kesinlikle bağlayıcı olan bağımsız Yunan yargısınındır." ifadelerini kullandı.