"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Yunanistan'dan Makedonya açıklaması

11 Eylül 2018, Salı 16:50
Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, "Anlaşma eğer Yunan parlamentosuna gelme noktasına ulaşırsa, bize hükümette kalmak için halkın verdiği bir yetki yok." dedi.

Yunanistan Savunma Bakanı ve hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) Partisi Genel Başkanı Panos Kammenos, Makedonya ile yapılan isim anlaşmasına ilişkin, "Anlaşma eğer Yunan parlamentosuna gelme noktasına ulaşırsa, bize hükümette kalmak için halkın verdiği bir yetki yok." dedi.

Kammenos, 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı'nda konuşma yaptı.

Yunanistan ve Makedonya arasında gerçekleştirilen anlaşmanın tamamen kendilerine ters düştüğünü vurgulayan Kammenos, "Anlaşma eğer Yunan parlamentosuna gelme noktasına ulaşırsa, bize hükümette kalmak için halkın verdiği bir yetki yok." diye konuştu.

Kammenos, hükümette oluşabilecek bir anlaşmazlığı engellemek için elinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, "Başbakan'a üç teklifim olacak. Birincisi Yunan halkının referandum ile anlaşmayı oylaması. İkinci seçenek, görüşmeleri dört yıllık hükümet döneminin bitişinden sonra yapmak. Üçüncüsü ise seçime gitmek." dedi.

İsim sorunu ve çözüm anlaşması

Yunanistan ile Makedonya arasında uzun yıllardır yaşanan "isim sorununun" çözümüne ilişkin ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşma, 17 Haziran'da imzalanmıştı. Anlaşmada ayrıca, Makedon dili ve vatandaşların hüviyetinin tanımlanması için maddeler yer alıyor.

Anlaşmanın Makedonya Meclisinden geçmesinin ardından Makedon halkı, referandum için 30 Eylül'de sandık başına gidecek.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), özellikle Rusya'nın bölgedeki varlığının kırılması açısından anlaşmanın uygulanmasına büyük destek veriyor.

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor. Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının Nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

 

AA

Etiketler: Makedonya, Yunanistan, isim, AB, NATO
Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kalın'dan İdlib uyarısı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden flaş karar

    Chelsea'dan 'hicri yeni yıl' tebriği

    Türkiye'den ABD'ye FKÖ tepkisi

    İstanbul Boğazı böyle görüntülendi

    İstanbul'dan yine istenmeyen görüntüler!

    Yunanistan'dan Makedonya açıklaması

    Çavuşoğlu'ndan ''İdlib'de saldırılar dursun'' çağrısı

    Filistin, İsrail'in hukuksuzluklarını UCM'ye taşıdı

    Moody's, Doğuş ve Yaşar Holding'i uyardı

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesine askeri araç sevkiyatı

    BM: Küresel açlık 3 yıldır sürekli artıyor

    Türkiye ile Sudan arasında petrol anlaşması

    ÖSYM kanununa muhalefet suçundan 3 kişiye hapis cezası

    Ergenekon davasında sona gelindi

    Yılbaşından bu yana 62 ton uyuşturucu yakalandı

    BM'den Cenevre'de Suriye toplantısı

    Rusya, Vostok-2018 askeri tatbikatına başladı

    Çin'den BM'nin Uygur Türkleri kararına tepki

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Darbe ürünü yasaklar sürüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Risale-i Nur’un AİHM zaferi
    Genel

    D Vitamini eksikliği kansere götürebilir
    Süleyman KÖSMENE

    Yeni bir hicret yılına daha girdik
    Genel

    Bunları Biliyor musunuz? Şifre unutma derdini sona erdirecek 5 teknoloji...
    Ahmet BATTAL

    Noterler Birliğine, olmadı, Adalet Bakanlığına…
    Genel

    Hiç kimseye düşman olmadık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Hicret esnasında yaşanan mu’cizeler
    Abdil YILDIRIM

    Bir ahir zaman muhaciri: Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.