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1 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Yunanistan'dan Makedonya referandumu açıklaması

01 Ekim 2018, Pazartesi 10:18
Yunanistan Dışişleri Bakanlığından, Makedonya ile isim sorununun çözümüne yönelik istişare referandumunun sonucuyla ilgili, "çelişkili" değerlendirmesi geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın komşu ülke halkının tercihine saygı duyacağı belirtildi.

Referandum sonucunun "çelişkili" olarak nitelendiği açıklamada, "Yeterli katılım olmadan ezici bir 'evet' çoğunluğu. Komşu ülke halkının geniş bir kesimi anlaşmaya destek verdi. Ancak, önemli bir kısmı da şüpheyle karşıladı." ifadelerine yer verildi.

"Yunanistan Prespa Anlaşmasına bağlı kalacaktır"

Makedonya'daki gelişmelerin yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada, (Yunanistan), Prespa Anlaşması'na bağlı kalacaktır." denildi.

Bakanlık açıklamasında, milliyetçilik, yalan haber ile bağnazlık ve şüphe ikliminin anlaşmanın faydalarının değerlendirilmesine izin vermediği vurgulanarak, işbirliği ve demokratik diyaloğa ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Prespa Anlaşması'nın olumlu momentumunun korunması için, istisnasız tüm tarafların itidalli adımlar atmaları gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Çipras'tan Zaev'e telefon

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Makedon mevkidaşı Zoran Zaev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Çipras'ın Zaev'i anlaşmanın uygulanmasındaki kararlılık ve cesaretinden dolayı tebrik ettiği belirtildi.

Yunan hükümetinin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) Partisi Başkanı ve Savunma Bakanı Panos Kammenos ise sosyal medya hesabından referanduma katılıma ilişkin açıklamada bulundu.

Kammenos, komşu ülkede halkın çoğunluğunun katılım göstermediğine dikkati çekerek, referandum sonucunun geçersiz olduğunu savundu.

ABD sonuçtan memnun

ABD Dışişleri Bakanlığı, referandumun sonuçlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, 30 Eylül'de Makedonya Cumhuriyeti'nde yapılan ve Makedonya ile Yunanistan arasındaki Prespa Anlaşması'nın kabulüyle vatandaşların NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğine olan desteğini ortaya koydukları referandum sonuçlarını memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin söz konusu anlaşmanın tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde desteklediğine vurgu yapıldı ve bu yolla Makedonya'nın NATO ve AB bünyesinde "haklı bir şekilde" yer alarak bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı yapacağı savunuldu.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Makedonya Parlamentosunda yapılacak müzakerelerde liderlerin parti politikalarının üzerinde bir duruş sergilemesi gerektiği ifade edilerek, "Ülkenin Batılı kurumların tam bir katılımcısı olması için bu tarihi fırsatın değerlendirilmesi konusunda liderleri teşvik ediyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

AA

Etiketler: Makedonya, Yunanistan, ABD, referandum
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