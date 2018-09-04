Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias'tan önemli Türkiye mesajları

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, "Her türlü darbeciye, darbe girişimine karşı her zaman Türkiye'nin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Eminiz ki ekonomik alanda da istikrarını koruyacaktır Türkiye." dedi.

Türkiye - Yunanistan ilişkilerine dair önemli mesajlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katılan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, açılıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasında bazı sorunlara rağmen Bakan Çavuşoğlu ile iş birliği yapma, birlikte çalışabilme olanaklarını bulabildiklerini belirten Kocias, yeni başkonsolosluk binasının yeniden yapılanması ve restorasyonunun da iki ülke arasında yeniden yapılanmanın bir başlangıcı olarak görülebileceğini bildirdi.

"Türkiye'nin yanında olduk"

Kocias, Ankara'daki büyükelçilik binasında da benzeri bir restorasyon işlemi yapacaklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Sayın Çavuşoğlu ile birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi seviyelere gelebilmesi için çalışıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin AB yöneliminde de birlikte çalışıyoruz. Bu iki ülkede de iki büyük lider işbaşında. Ki bu liderler uluslararası hukuka bağlı olarak, dayanarak iki ülke arasında mevcut olan sorunları çözebilme kabiliyetine sahipler. Bu iki lider istikrar için birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Yunanistan uzun yıllardan sonra ekonomik krizden çıkıyor. Her türlü darbeciye, darbe girişimine karşı her zaman Türkiye'nin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Eminiz ki ekonomik alanda da istikrarını koruyacaktır Türkiye. Türkiye, Avrupa'da önemli bir güç. Yunanistan da medeniyetin Avrupa mirasının beşiği. Allah bize komşu olmanın güzelliklerini ve zorluklarını birlikte yaşatıyor."

"Teröristleri barındırmıyoruz"

Törenin sonunda Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından tekrar söz alan konuk bakan, Türkiye'ye gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Biz ülkemizde teröristleri barındırmıyoruz. Misafir etmiyoruz. Bizim ülkemizde her zaman geçerli olan husus, hukuk sürecinin ve uluslararası hukuk sürecinin işletilmesi yönündedir. İnanıyorum ki buna bizim ikili ilişkilerimiz de dayanmakta. Dostluğumuz aynı şekilde, Avrupa'daki ortak yönelimimiz de.

Türkiye'nin üye olduğu günleri beklememize gerek yok, inşallah en kısa süre Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması kalkar ve konsolosluğumuzdaki iş yoğunluğu da azalır. Türkiye tabii ki AB ile mevcut anlaşmaların hayata geçirilmesini hak eden bir ülke. İmzalanan bütün anlaşmaların hayata geçirilmesi son derece önemli."

Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu'nun yenilenen binasının açılış kurdelesi iki bakan tarafından kesildi.

Tören sonrası iki bakan, binadan çıkarak Kordon'da yürüyüş yaptı, vatandaşlarla sohbet etti, çocukları sevdi.