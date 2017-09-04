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5 EYLÜL 2017 SALI - YIL: 48

Yüreğimiz yollarda yandı

04 Eylül 2017, Pazartesi 19:30
10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinin 9 gününde, yapılan uyarı ve alınan tüm önlemlere rağmen yurt genelinde meydana gelen 148 kazada ölü sayısı 100 kişiye ulaştı. Yüreklere ateş düşüren kazalar bayram sevincini acıya dönüştürdü.

10 günlük Kurban Bayramı tatilinde, yapılan uyarı ve alınan tüm önlemlere rağmen trafik kazalarında bilanço yine ağır oldu. 25 Ağustos Cuma günü mesainin sona erdiği saat 18.00’den, bayramın üçüncü günü olan 3 Eylül Pazar gece yarısına kadar toplam 148 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 100 kişi öldü, 439 kişi de yaralandı. 25 Ağustos Cuma günü saat 18.00’den sonra Bolu’da 2, Edirne, Sakarya, Konya ve Muğla’da meydana gelen toplam 6 kazada, 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. 26 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul, Bolu ve Konya’da 2’şer, Aydın, Niğde, Kırıkkale, Çorum, Kocaeli, Gaziantep ve Isparta’da 13 kaza oldu. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı. 27 Ağustos Pazar günü de 13 kaza meydana geldi. 2’si Siirt’te, Çorum, Sakarya, Antalya, Yalova, Kilis, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Manisa, Gaziantep, İzmir’deki kazalarda, 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı. 

28 Ağustos Pazartesi günü, 2’si Çorum, Bartın, Zonguldak, Denizli, Sakarya, Gaziantep, Kırıkkale, Burdur, Aksaray ve İstanbul’da meydana gelen 11 ayrı kazada, 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı. 29 Ağustos Salı günü ise Kocaeli’de 3, Bartın, Antalya, Tekirdağ, Rize, İzmir, Kayseri, Karabük, Samsun, Trabzon, Niğde ve Bolu’da toplam 14 kaza oldu, 12 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. 30 Ağustos Çarşamba günü Kastamonu ve Tokat’ta 2’şer, Aydın, Bursa, Şanlıurfa, Edirne, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Denizli, Manisa, Bilecik, Samsun, Adıyaman, Gaziantep, Konya ve İstanbul’da meydana gelen toplam 19 kazada, 10 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

Arefe günü 15 kişi öldü

Arefe günü olan 31 Ağustos Perşembe günü Samsun’da 3, Karabük, Bursa, Sakarya, Çorum, İzmir ve Kocaeli’de 2’şer, Sivas, Adana, Gaziantep, Elazığ, Amasya, Trabzon, Kayseri, Ordu, Aydın, Konya, Karaman, Adıyaman, İstanbul ve Şanlıurfa’da meydana gelen 29 kazada, 15 kişi öldü, 77 kişi yaralandı. Kurban Bayramı’nın 1’inci günü olan 1 Eylül Cuma günü ise Samsun, Bolu ve Gaziantep’te 2’şer, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Burdur, İzmir, Aksaray ve Adıyaman’da meydana gelen toplam 16 kazada, 7 kişi öldü, 48 kişi yaralandı. Kurban Bayramı’nın 2’nci günü olan 2 Eylül Cumartesi günü, Şanlıurfa, Antalya, Tekirdağ, Karaman, Sakarya, Amasya, Balıkesir ve Malatya’da meydana gelen 9 kazada, 16 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü olan 3 Eylül Pazar gece yarısına kadar, Mardin, Tokat, Adıyaman (5), Edirne (2), Düzce, Isparta, Kayseri, Konya, Sinop (2) Ağrı, Aydın, İzmir, Tekirdağ’da meydana gelen 19 kazada, 14 kişi öldü, 55 kişi de yaralandı.

Etiketler: tatil, trafik kazası
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