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24 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Yürekleri sızlatan görüntü...

24 Mart 2018, Cumartesi 19:24
Doğu Gutalı Ebu Mazin, yetim torunlarıyla gizlendiği evinin bodrumundan çıkarken uçaklar evini vurdu. 70 yaşındaki dedenin yetimleriyle enkazdan eşya ayıkladığı anın görüntüsü yürekleri sızlattı.

Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu ve destekçisi Rusya ile ateşkes kararlarını hiçe sayarak saldırmaya devam ettiği Doğu Guta'da enkaza dönüşen binlerce evin sakini, molozlar arasında hatıralarını arıyor.

Esed rejimi ve Rusya'nın ağır bombardımanlarında tümüyle harabeye dönen Doğu Guta'da, yetim torunları ve kızıyla yaşayan 70 yaşındaki Ebu Mazin, evini kaybeden on binlerce Kefer Batna sakininden sadece biri.

Hava saldırılarından korunmak için aile fertleriyle evinin bodrumunda yaşayan Ebu Mazin'in evi, yiyecek almak için üst kata çıkmayı düşündüğü bir anda Esed rejimi veya Rusya tarafından bombalandı.

Ev birkaç saniyede enkaza dönerken Ebu Mazi'nin sahip olduğu her şey enkaz altında kaldı.

Şimdi torunlarıyla evin enkazında sağlam kalan birkaç parça eşya ve yiyecek arayan Ebu Mazin her şeye rağmen şükrediyor.

Ebu Mazin, Doğu Guta'da yaşadıklarını ve evlat hasretini anlattı.

İç savaş sırasında 2 oğlunun Suriye'yi terk ettiğini anlatan Ebu Mazin, "Kızımın eşi ise şehit oldu ve ardında 5 yetim bıraktı. Kızımla ve yetim torunlarımla yaşıyorum." dedi.

Bombardıman esnasında yerin altında bulunduklarını belirten yaşlı adam, "Yer altından bir şey almaya çıkmıştık. Merdivenlerdeyken saldırı oldu. Tamamen yıkıldı. Eve girmiş olsaydık ölürdük herhalde, mucize sonucu hayattayız." diye konuştu.

Ebu Mazin, uçak mühendisi oğlunun yıllarca devletine ve ülkesine hizmet ettiğini anlatırken, "Devlete yardım etti ama karşılığında bombalandık." ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır görmediği oğullarının fotoğrafını gösteren Ebu Mazin, her an bir bombayla ölebileceği Doğu Guta cehenneminde en fazla evlatlarına özlediğini söyledi. 

AA

Etiketler: doğu guta
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