Yurt dışında sandıklar kapandı

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için yurt dışında oy verme süreci, Kanada’nın Vancouver ve ABD’nin Los Angeles kentlerinde kullanılan oylarla tamamlandı.

Kanada’da genelinde yaşayan 24 bin 767 Türk vatandaşı için Ottawa, Toronto, Montreal ve Vancouver’da 14 sandık kuruldu.

Yaklaşık bir ay önce açılmasına rağmen Türkiye’nin Montreal Başkonsolosluğu, yoğun çalışmalar sonucu referandum için hazır hale getirildi.

Türkiye’nin Kanada’daki bir diğer yeni diplomatik misyonu Vancouver Başkonsolosluğu da ilk kez bu referandumda sandık kurdu.

Türkiye’nin Vancouver Başkonsolosu Anıl Bora İnan, "Görev bölgemize giren ve bize bin 400 ila bin 600 kilometre uzaklıktaki Alberta ve şehirlerinden bile vatandaşlarımız geldi. Daha önce Toronto’ya gitmek zorunda kalan vatandaşlarımız, oylarını kullanırken devletimize de bu hizmet için teşekkür ettiler. Yurt dışı tek seçim bölgesi olduğu için, sadece Kanada’daki vatandaşlarımıza değil, ABD’den gelenlere de hizmet verdik. Sınırın öte tarafından Seattle’dan gelip oy kullananlar da oldu.’’ dedi.

İnan, "En uç nokta olan Kanada’nın Vancouver ve ABD’nin Los Angeles kentleri, en son oyların kullanıldığı merkezler oldu. Bu iki kentte yerel saatle 21.00’de, TSİ 07.00’de kapanan sandıklarla tüm yurt dışı oy kullanımı da sona erdi." diye konuştu.

Öte yandan Kanada genelinde kayıtlı 24 bin 767 seçmenden 11 bin 729’u oy kullandı. Kanada’da referandum oylamasına katılım oranı yüzde 48 oldu.

Kanada genelinden 11 bin 729 oyun 6 bin 590’ı Toronto, 2 bin 811’i Montreal, bin 553’ü Vancouver ve geri kalan 775’i de Ottawa’daki sandıklarda kullanıldı.

Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bir demokrasi şenliği havasında geçen referandum oylamasında, bizler de devletimiz adına hizmet etmekten gurur duyduk. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi mutluluk vericiydi. İnsanımız demokratik hakkını kullandı." dedi.

Şen, başkonsolosluk binasında dört farklı kilitle kilitlenen odada tutulan Toronto oylarının, bugün diplomatik kurye ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde THY’nin tarifeli uçağı ile Türkiye’ye yollanacağını bildirdi.