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23 HAZİRAN 2017 CUMA - YIL: 48

Yüz binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'ya alınmadı

23 Haziran 2017, Cuma 16:22
Kudüs Müftüsü Muhammed Hüseyni , yüz binlerce Filistinlinin İsrail'in engellemeleri nedeniyle Mescid-i Aksa'ya gelemediğini söyledi.

Kudüs Müftüsü Muhammed Hüseyni, Ramazan ayının son cuma hutbesinde, Mescid-i Aksa'nın yalnızca Müslümanlara ait olduğunu belirterek, buranın ramazan dışında da boş bırakılmaması çağrısında bulundu. İsrail'in engellemelerinin yüz binlerce Filistinliyi Aksa'da namaz kılmaktan alıkoyduğunu belirten Hüseyni, buraya gelebilen on binlerce kişinin ise Aksa'nın Müslüman kimliğinin delili olduğunu kaydetti. 

İslami Vakıflar Dairesi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib de, yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'da 150 bini aşkın Filistinlinin cuma namazı kıldığını aktardı.

Batı Şeria'dan sadece ramazan aylarının cuma günlerinde Kudüs'e gelmelerine izin verilen on binlerce kişinin teravih namazına kadar Aksa'da kalması bekleniyor.

On binler sabahtan yollara düştü

On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa'nın yolunu tuttu. Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail askerleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi.

Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuması için Harem-i Şerifi ve avlusunu doldurdu.

Namazın ardından kapılarda kısa süreli izdiham 

İsrail'in olağan günlerde Kudüs'e geçişlerine izin vermediği Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinliler, Mescid-i Aksa külliyesi içindeki Kıble Camisi ve Kubbetu's Sahra önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Filistin Kızılayı'nın görevlendirdiği bazı gönüllüler de kalabalığın üzerine seyyar fıskiyelerle su serperek sıcağın etkisini azaltmaya çalıştı.

Namazın ardından Aksa'nın kapılarında bir saatten uzun süre izdiham yaşanırken, şehrin dar sokaklarında kalabalık ve sıcaktan dolayı bazı Filistinliler fenalık geçirdi.

Bu esnada Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesinde yüzlerce İsrail polisi hazır bekledi. Polis helikopterleri ve balonlara yerleştirilen kameralarla da şehrin üzerinden sürekli görüntü alındı.

Abluka ve Ayrım Duvarı engel oldu

İsrail, Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili Batı Şeria'dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişini engellerken abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nden ise bu hafta sadece 55 yaş üstü 100 kişiye izin verdi.

İsrail askeri kontrol noktalarından geri çevrilen on binlerce Filistinli erkek, ramazan ayında da Batı Şeria'nın dışına çıkamamış oldu. İsrail'in geçişine izin verdiği Filistinliler ise şafakla birlikte Kudüs'e geçebilmek için askeri kontrol noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 

AA

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